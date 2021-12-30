Yerli aşı TURKOVAC Erzurum'da uygulanmaya başlandı

ERZURUM (AA) - Acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'ın uygulanmasına Erzurum'da başlandı.

Erzurum Şehir Hastanesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan aşılamaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Turkovac'ın hastaneye ulaştığını öğrenip randevuyla hastaneye gelen vatandaşlar sağlık personelince aşılanıyor.

Vatandaşlardan Abdusselam Ergün, AA muhabirine, TURKOVAC aşısının çıkmasını beklediğini belirterek "Aylardır Türk aşısını bekliyorduk. Nasip oldu, geldik ve aşımızı yaptırdık. Milletimiz, ülkemiz için hayırlı olsun." dedi.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehir hastanesinde TURKOVAC'ın uygulanmaya başlandığını hatırlatarak vatandaşların randevu alarak aşılarını yaptırabileceğini kaydetti.

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri

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