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Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı

AA / Semih Kır - Haberler | Güncel

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın uygulanmasına Bursa ve Eskişehir'de başlandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'ın uygulanmasına Bursa ve Eskişehir'de başlandı.

Bursa Şehir Hastanesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan aşılamaya vatandaşlar ilgi gösteriyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'da yerli aşının şimdilik sadece bu hastanede uygulandığını bildirdi.

Daha önce hangi aşıyı olursa olsun isteyenlerin hatırlatma dozlarını TURKOVAC yaptırabileceğini belirten Yavuzyılmaz, "Aşı yaptırmayıp yerli ve milli aşımızı bekleyenler vardı. Onlar da randevularını alarak yerli aşımızdan yaptırabilirler. İlk gün olmasına rağmen yerli aşıya olan ilgiden memnunuz." dedi.

Dördüncü doz aşısını TURKOVAC yaptıran 62 yaşındaki Kamil Yılmazgil ise hatırlatma dozu için yerli aşıyı beklediğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı

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Yerli aşı TURKOVAC, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı

 Son Dakika: Bakan Koca, hatırlatma dozu olarak yerli aşı TURKOVAC'ı yaptırdı! Vatandaşlara da müjdeyi verdi

Son Dakika: Bakan Koca, hatırlatma dozu olarak yerli aşı TURKOVAC'ı yaptırdı! Vatandaşlara da müjdeyi verdi

AA / Semih Kır - Son Dakika Haberleri

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