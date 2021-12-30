Yerli aşı TURKOVAC Balıkesir'de uygulanmaya başlandı - Haberler
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Yerli aşı TURKOVAC Balıkesir'de uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC Balıkesir'de uygulanmaya başlandı
AA / Miraç Kaya - Haberler | Sağlık

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'ın uygulanmasına başlandı.

Turkovac'ın hastaneye ulaştığını öğrenip sabahın ilk saatlerinde gelerek kaydolan kişiler, aşılarını yaptırdı.

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ali Korhan Sığ, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli ve milli aşıyı uygulayan ilk sağlık kuruluşlarından olmanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Aşıyla ilgili Türk bilim insanlarının çok eforlu bir çalışma yürüttüğünü belirten Sığ, "Hastanemiz, aşımızın bilimsel çalışmasına da katkıda bulundu. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya ve Kovid-19'u TURKOVAC aşımızla yenmeye çağırıyoruz." dedi.

TURKOVAC aşısı yaptıranlardan Yaşar Özer ise aşının Balıkesir'e ulaştığını duyunca sabah hastaneye geldiğini ifade ederek, "Hastanedeki arkadaşlar çok hoş karşıladılar, Allah razı olsun. Yerli aşımız çıktığı için çok heyecanlandım, hala üstümde o heyecanın teri var. Yerli aşımız çıktığı için gururluyuz." ifadesini kullandı.

Burhan Kırdar da iki doz BioNTech yaptırdığını, Türk bilim insanları ürettiği için hatırlatma dozunu TURKOVAC olmak istediğini bildirdi.

Yerli aşı TURKOVAC Balıkesir'de uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC Balıkesir'de uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC Balıkesir'de uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC Balıkesir'de uygulanmaya başlandı

TURKOVAC yarından itibaren şehir hastanelerinde yaptırılabilecek

TURKOVAC yarından itibaren şehir hastanelerinde yaptırılabilecek

 Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC aşısının yarından itibaren şehir hastanelerinde yaptırılabileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC aşısının yarından itibaren şehir hastanelerinde yaptırılabileceğini bildirdi.

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

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