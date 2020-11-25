Yerli aşı ne zaman uygulamaya başlanacak? Yerli aşı ne zaman başlıyor?
25.11.2020 12:16 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklama sonrası Yerli aşı ne zaman başlıyor? Yerli aşı ne zaman uygulamaya başlanacak, merak edildi.
Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamada bulunan Erdoğan yerli aşının uygulamasına dair detayları açıkladı. Yerli aşı ne zaman uygulamaya başlanacak? Yerli aşı ne zaman başlıyor?
YERLİ AŞI NE ZAMAN UYGULAMAYA BAŞLANACAK?
Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, "Aşıda ilk uygulamaları önümüzdeki ay yapabilmeyi umut ediyoruz" dedi.