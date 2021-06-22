Yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı ismi nedir? Yerli aşının adı ne?

Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Aynı zamanda Türk koronavirüs aşısının adı belli oldu. Yerli aşının ismini merak eden vatandaşlarımız Yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı ismi nedir? Yerli aşının adı ne? Diye araştırmaktadır. Peki, Yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı ismi nedir? Yerli aşının adı ne? Turkovac aşısı gönüllü başvuru linki.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kendi aşısı üzerine çalışan ülkelerden biri de Türkiye. Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Aynı zamanda Türk koronavirüs aşısının adı belli oldu. Yerli aşının ismini merak eden vatandaşlarımız Yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı ismi nedir? Yerli aşının adı ne? Diye araştırmaktadır. Peki, Yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı ismi nedir? Yerli aşının adı ne? Turkovac aşısı gönüllü başvuru linki. İşte detaylar haberimizde…

YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz tarihlerde yerli aşıya yönelik Eylül - Ekim ayında kullanıma geçileceğini düşündüğünü açıklamıştı. Sağlık Bakanı açıkladı; "Salgını önlemenin en önemli silahı olan yerli aşı konusunda yeni kabiliyetler kazanıyoruz. Yerli imkan tam bağımsızlık nişanıdır. Buna çok yaklaştığımızı görüyorum."

YERLİ AŞI ADI NEDİR?

Yerli Covid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Covid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

YERLİ AŞIYA GÖNÜLLÜ OLMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'a karşı geliştirilen yerli aşının son fazı olan Faz 3 insan çalışmaları için vatandaşlara gönüllü olma çağrısında bulundu.

TURKOVAC AŞISI İÇİN GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU LİNKİ!