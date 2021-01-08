Yerli aşı malzemelerinin çalınması... Nakliye firması sahibi: Aşının farkına varsalar götürürlerdi
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Yerli aşı malzemelerinin çalınması... Nakliye firması sahibi: Aşının farkına varsalar götürürlerdi

08.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:07
Yerli aşı malzemelerinin çalınması... Nakliye firması sahibi: Aşının farkına varsalar götürürlerdi

şöyle anlattı: "Ayın 23'ünde araçlarım bitti.

şöyle anlattı:

"Ayın 23'ünde araçlarım bitti. Nakliyeciler 3 tane araç çağırıyor. Malatya, Elazığ, Adıyaman. Gece 21.00'de yüklüyor arabayı buradan. Gün aşırı olduğu için arabanın ertesi gün Adıyaman'da olması gerekiyordu. Araç orada olmayınca Adıyaman'daki ortağım beni aradı 'Araç gelmedi' diye. Ben de şoförü aradım, 'Neredesin?' dedim. Aksaray'dayım, Osmaniye'deyim dedi. Ondan sonra telefonu kapattı. Biz daha sonra karakola gittik. Dilekçemizi verdik ve aramaya başladık. Beraber polislerle çalışmaya başladık. Dün akşam  Altınşehir Güvercintepe'de bulduk. Malı götürmüşler, başka bir depoya koymuşlar. Malın hepsini açmışlar, işine yaranı alıp, yaramayanı da alıp olduğu gibi çuvallarını değiştirip bir servise koyup oraya çekmişler. Polis ekipleri ile beraber gittik. Yükledik malı, Adıyaman'a gönderdik. Belgelerine baktık. Bize verdiği evrakların hepsi sahte. Araç, dorse sahte plaka, kimliği ve SRC belgesi sahte. Adama baktığın zaman dersin ki, sütten çıkmış ak kaşık."

AŞININ FARKINA VARAMAMIŞLARHırsızların malzemelerin ne olduğunu bilmediğini söyleyen Dalkılıç, "TIR'ın içinde aşıda kullanılacak malzemeler vardı. Değeri 1 milyon 234 bin lira. Yolda bulsanız tekmeyle vurursunuz, çöpe atarsın. Onun farkına varmamışlar. Varsalardı, götürürlerdi. Teslim de edildi. Allah'a şükür bulundu. Adıyaman'daki şubemizde mallar" dedi.

- İstanbul
Yerli aşı malzemelerinin çalınması... Nakliye firması sahibi: Aşının farkına varsalar götürürlerdi
Yerli aşı malzemelerinin çalınması... Nakliye firması sahibi: Aşının farkına varsalar götürürlerdi
Yerli aşı malzemelerinin çalınması... Nakliye firması sahibi: Aşının farkına varsalar götürürlerdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı /  Erol DEĞİRMENCİ – Şahin BOZKURT

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