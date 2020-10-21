Yerli aşı bulundu mu, ne zaman çıkacak? Koronavirüs aşı çalışmalarında son durum nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yerli aşı bulundu mu, ne zaman çıkacak? Koronavirüs aşı çalışmalarında son durum nedir?

21.10.2020 11:59 | Son Güncelleme: 21.10.2020 12:04
Yerli aşı bulundu mu, ne zaman çıkacak? Koronavirüs aşı çalışmalarında son durum nedir?

Koronavirüs aşısı bulundu mu, ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası koronavirüs (covid-19) aşısına da değindi. Peki, yerli korona aşısı ne zaman üretilecek?

Koronavirüs aşısında son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkeler, covid-19 aşısının bulunduğunu ya da deneme sürecinde olduğunu duyurmuştu. Türkiye koronavirüs aşısını buldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısı ile ilgili tarih verdi. İşte, detaylar...

YERLİ KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Covid-19 aşı çalışmaları konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yerli aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağının görüldüğünü dile getirirken; ''Dünyadaki aşı çalışmalarının ülkemize uygulanabilirliği hususunda da önemli gelişmeler kaydettik. Bu husustaki somut adımları yıl sonuna atmış olmayı ümit ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir.'' şeklinde konuştu.

KORONAVİRÜS AŞISINDA SON DURUM NE?

Dünya genelinde 1 milyondan fazla insanın yaşamını kaybetmesine yol açan koronavirüs için aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 45 potansiyel aşı klinik, 91 aday ise klinik öncesi denemelerde test işlemleri sürüyor. Testlerin ardından son aşamaya kadar gelen ve onay sürecine en yakın 17 aşı bulunuyor. Diğer yandan 6 koronavirüs aşısı sınırlı kullanım için ulusal çapta onay almıştı. Onay alan aşılar arasında;

Çin merkezli CanSino Biologics adlı ilaç firmasının Biyoloji Enstitüsü ile ortaklaşa geliştirdiği aşı,

Rusya'da Gamaleya Enstitüsü'nün Sputnik V aşısı,

Rusya'da, Vector Enstitüsü'nün EpiVacCorona aşısı,

Wuhan'daki Biyolojik Ürünler Enstitüsü'nün aşısı,

Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü'nün aşısı,

Çin'de Sinovac Biotech'in ürettiği CoronaVac aşısı bulunuyor.

İlgili Haberler

Koronavirüs aşısı ne durumda? Koronavirüs aşısı bulundu mu?
Koronavirüs aşısı ne durumda? Koronavirüs aşısı bulundu mu?
Safer ayı nedir, ne zaman? Safer ayı son çarşambası ne zaman?
Safer ayı nedir, ne zaman? Safer ayı son çarşambası ne zaman?
Emeklilikte yaşa takılanlar nedir? EYT yasası nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar için son durum ne?
Emeklilikte yaşa takılanlar nedir? EYT yasası nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar için son durum ne?

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinan Özen Derviş Zaim Didem Soydan Türkan Şoray
Spor Fatih Terim Metin Oktay Serdar Aziz Gökhan Gönül İrfan Can Kahveci
Daha Fazla Düğün Milli Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yerli aşı bulundu mu, ne zaman çıkacak? Koronavirüs aşı çalışmalarında son durum nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 12:25:01. #1.15#
title