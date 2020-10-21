Yerli aşı bulundu mu, ne zaman çıkacak? Koronavirüs aşı çalışmalarında son durum nedir?

Koronavirüs aşısı bulundu mu, ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası koronavirüs (covid-19) aşısına da değindi. Peki, yerli korona aşısı ne zaman üretilecek?

Koronavirüs aşısında son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkeler, covid-19 aşısının bulunduğunu ya da deneme sürecinde olduğunu duyurmuştu. Türkiye koronavirüs aşısını buldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısı ile ilgili tarih verdi. İşte, detaylar...

YERLİ KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Covid-19 aşı çalışmaları konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yerli aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağının görüldüğünü dile getirirken; ''Dünyadaki aşı çalışmalarının ülkemize uygulanabilirliği hususunda da önemli gelişmeler kaydettik. Bu husustaki somut adımları yıl sonuna atmış olmayı ümit ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir.'' şeklinde konuştu.

KORONAVİRÜS AŞISINDA SON DURUM NE?

Dünya genelinde 1 milyondan fazla insanın yaşamını kaybetmesine yol açan koronavirüs için aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 45 potansiyel aşı klinik, 91 aday ise klinik öncesi denemelerde test işlemleri sürüyor. Testlerin ardından son aşamaya kadar gelen ve onay sürecine en yakın 17 aşı bulunuyor. Diğer yandan 6 koronavirüs aşısı sınırlı kullanım için ulusal çapta onay almıştı. Onay alan aşılar arasında;

Çin merkezli CanSino Biologics adlı ilaç firmasının Biyoloji Enstitüsü ile ortaklaşa geliştirdiği aşı,

Rusya'da Gamaleya Enstitüsü'nün Sputnik V aşısı,

Rusya'da, Vector Enstitüsü'nün EpiVacCorona aşısı,

Wuhan'daki Biyolojik Ürünler Enstitüsü'nün aşısı,

Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü'nün aşısı,

Çin'de Sinovac Biotech'in ürettiği CoronaVac aşısı bulunuyor.