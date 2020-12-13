Son dakika haberleri... Yerli antikorla Kovid-19 antijen testi üreten Türklab, ürünün satışına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Yerli antikorla Kovid-19 antijen testi üreten Türklab, ürünün satışına başladı

13.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:56

Son dakika sağlık haberi: İzmir'de kurulu tıbbi malzeme firması Türklab, yerli antikor kullanarak ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) antijen testinin satışına başladı.

İzmir'de kurulu tıbbi malzeme firması Türklab, yerli antikor kullanarak ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) antijen testinin satışına başladı.

Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde 25 yıldır faaliyette bulunan Türklab firması, Kovid-19 virüsüne ilişkin yaptığı çalışmalarda, PCR'ye alternatif antijen testi geliştirdi.

Yüzde 90'ın üzerinde yerliliğe sahip test, Kovid-19 ile ilişkilendirilen proteinin olup olmadığı konusunda laboratuvara ihtiyaç duyulmadan sonuç veriyor.

Boğaz ve burundan alınan sürüntü örneği, test kiti içindeki tüpe sürülüyor. Ardından damlatılan solüsyon ile netice 5 dakikada ortaya çıkıyor.

Firma yetkilileri, testin yüzde 95'in üzerinde hassasiyete sahip olduğunu belirtiyor.

Sağlık Bakanlığından onayı da alınan antijen kiti, yurt dışına da gönderiliyor.

Firma, nisan ayında da antikor testi geliştirmiş, 50 ülkeye satmıştı.

"Antikorlarda yurt dışına bağımlılığımızı engelledik"

Firmanın genel müdürü Kartal Yağlıdere, AA muhabirine, antikor testinin ardından geliştirdikleri antijen kitine ilişkin sonuçtan da son derece memnun olduklarını belirtti.

Geri dönüşlerin olumlu olduğunu aktaran Yağlıdere, şöyle konuştu:

"Bu ürünlerle ilgili birkaç yayın da yapacağız. Antikorlar ithal edilirken çok ciddi paralar ödeniyor. Bu ürünle antikorlarda yurt dışına bağımlılığımızı engelledik. Bu da şu demek oluyor; bu testlerin yüzde 90'ından fazlası Türk malı."

Antijen testindeki hedeflerinin öncelikle Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu ifade eden Yağlıdere, "Kapasitemiz bunun için fazlasıyla yeterli. Avrupa başta olmak üzere kendi ihracat ağımıza da satış yapacağız. Hali hazırda İngiltere, İspanya ve İtalya'dan bayilerimiz kendi sağlık bakanlıklarında kayıtlarını tamamlıyorlar." dedi.

Yağlıdere, antijen testiyle yoğunluk yaşanan hastane ve laboratuvarların da yükünü hafifleteceğini vurguladı.

Son dakika haberleri... Yerli antikorla Kovid-19 antijen testi üreten Türklab, ürünün satışına başladı
Son dakika haberleri... Yerli antikorla Kovid-19 antijen testi üreten Türklab, ürünün satışına başladı
Son dakika haberleri... Yerli antikorla Kovid-19 antijen testi üreten Türklab, ürünün satışına başladı
Son dakika haberleri... Yerli antikorla Kovid-19 antijen testi üreten Türklab, ürünün satışına başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

İlgili Haberler

Türk mühendisler pandemide milli ve yerli solunum cihazı üretti
Türk mühendisler pandemide milli ve yerli solunum cihazı üretti
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Ağrı ve sızılarla beraber son günleriniz olduğunu düşünüyorsunuz'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ağrı ve sızılarla beraber son günleriniz olduğunu düşünüyorsunuz"
Son dakika haber... Filyasyon ekipleri 'dedektif' gibi iz sürerek Kovid-19 salgınıyla mücadele ediyor
Son dakika haber... Filyasyon ekipleri "dedektif" gibi iz sürerek Kovid-19 salgınıyla mücadele ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Demet Özdemir Aras Bulut İynemli
Spor Falcao Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Yerli antikorla Kovid-19 antijen testi üreten Türklab, ürünün satışına başladı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 11:56:26. #1.14#
title