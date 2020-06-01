YERLEŞİM YERLERİNİN YANINDAKİ TARIM ARAZİLERİNE 5 TON KİMYASAL ATIK DÖKENLERE SUÇÜSTÜ
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YERLEŞİM YERLERİNİN YANINDAKİ TARIM ARAZİLERİNE 5 TON KİMYASAL ATIK DÖKENLERE SUÇÜSTÜ

DİYARBAKIR'da özel bir firmaya ait kamyonların şoförleri, yakınında yerleşim yerlerinin de bulunduğu tarım arazilerine kimyasal atık dökerken suçüstü yakalandı.

YERLEŞİM YERLERİNİN YANINDAKİ TARIM ARAZİLERİNE 5 TON KİMYASAL ATIK DÖKENLERE SUÇÜSTÜ
01.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:47

DİYARBAKIR'da özel bir firmaya ait kamyonların şoförleri, yakınında yerleşim yerlerinin de bulunduğu tarım arazilerine kimyasal atık dökerken suçüstü yakalandı. Arazilere şu ana kadar 5 ton atık döktükleri tespit edilen firma ve sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Diyarbakır- Mardin karayolu ile Şanlıurfa karayolunun kesiştiği bölgede, yakınında yerleşim yerlerinin de bulunduğu arazilere kimyasal atık döküldüğü ihbarı üzerine Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, sürücüleri kimyasal atık dökerken suçüstü yakaladı. Zabıta ekipleri, polise haber verdi. Şu ana kadar 5 ton kimyasal atık döktükleri tespit edilen firma ve sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı.

'KABUL EDİLEMEZ'

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, olayı öğrenir öğrenmez hemen müdahale ettiklerini belirterek, kimsenin milletin sağlığı ile oynamasına müsaade etmeyeceklerini ve gerekli yasal işlemleri başlattıklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Burada gıda sağlığı ve dolayısıyla insan sağlığı önemlidir. Bu, her şeyin önündedir. Hemen müdahale ederek gerekli işlemleri başlattık. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu vahim olayı ihbar eden vatandaşlarımızı ve gerekli müdahaleyi yapan ekiplerimizi kutluyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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