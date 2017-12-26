Yerleşim Bölgesine İnen Vaşak Böyle Görüntülendi

Yerleşim bölgesine inen vaşak böyle görüntülendi

Sivas'ta kış aylarında doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken ve nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde yer alan vaşak yerleşim yakında bölgelere indi



SİVAS - Sivas'ta kış aylarında doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken ve nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde yer alan vaşak, yerleşim yakınlarındaki bölgelere indi.

Kangal-Divriği ilçe sınırında yolda yürüyen Muhammed Göktaş, doğada nadir görülen ve nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında bulunan vaşağı gördü. Göktaş'ın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde vaşağın karlı bir havada yola indiği ve koştuğu görüldü. Bir süre yolda koştuğu görülen vaşak, daha sonra gözden kayboldu.

Muhammed Göktaş, vaşağı Kangal ve Divriği ilçesi sınırlarında çektiğini belirterek, "Böyle bir doğal güzelliği herkesle paylaşmak istedim. Nesli tükenmekte olan bu vaşağı, bu doğal güzelliğini kameralara denk gelmesi büyük bir mucize. Ben de bunu herkesle paylaşmak istedim. Muhtemelen kış şartlarından dolayı hayvan dağda yiyecek bir şey bulamadığından dolayı yola kadar inmişti. Ben de bunu yolda çektim" dedi.