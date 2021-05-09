Yerleşik yabancıların yoğunlukta yaşadığı Alanya, yöresel lezzetleriyle de tatilcilere hitap edecek
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Yerleşik yabancıların yoğunlukta yaşadığı Alanya, yöresel lezzetleriyle de tatilcilere hitap edecek

Yerleşik yabancıların yoğunlukta yaşadığı Alanya, yöresel lezzetleriyle de tatilcilere hitap edecek
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde hem yerleşik yabancılara hem de her yıl tatile gelen milyonlarca tatilciye yöresel yemeklerin tanıtımı için Alanya Kalesi'ndeki tarihi ev, yemek müzesine dönüştürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hem yerleşik yabancılara hem de her yıl tatile gelen milyonlarca tatilciye yöresel yemeklerin tanıtımı için Alanya Kalesi'ndeki tarihi ev, yemek müzesine dönüştürüldü.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği ilçenin 333 bin olan nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan yerleşik yabancılar, kentin önemli bir parçası oldu. Alanya Belediyesi bünyesinde kurulan Alanya Yabancılar Meclisi'ne sahip olan yerleşik yabancılar, yerli halkla iç içe yaşıyor.

Sadece deniz, kum, güneş ve tarihiyle değil yöresel yemekleriyle de yabancılara farklı lezzetler sunulan ilçede Alanya Belediyesi, yangın sonrası kullanılamaz hale gelen Alanya Kalesi içindeki tarihi evi, Antalya Valiliğinin de katkılarıyla satın alarak restorasyon çalışmasının ardından yemek müzesine çevirdi.

Hem yerli hem de yabancı tatilcilere yörenin lezzetlerinin tanıtılacağı müzede, bal mumundan yapılmış yerel kıyafetli kadın heykelleri, kurulan yer sofrasında yer alıyor. Yöre mutfağında kullanılan araç ve gereçlerin de yer aldığı müzeyi gezmek isteyenler aynı zamanda yöresel tatların da lezzetine bakabilecek.

Müze ziyaretçileri, yörenin tatları ve kültürünü öğrenecek

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AA muhabirine, çok sayıda eserin restorasyonunu tamamlayarak hizmete sunacaklarını söyledi.

Mutfak müzesinin de bu eserlerden biri olduğunu anlatan Yücel, kentin yemek kültürünü tanıtmanın ve geleceğe aktarmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Yücel, kendilerine atalarından bırakılan kültürel varlıklarını korumak ve yaşatmak için mücadele ettiklerine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Alanya'mızın tarihi eserlerini ve bazı değerleri, topluma kazandırmak adına çalışıyoruz. Yangın sonrası harabeye dönen geleneksel tarihi evi alarak, gerçek özelliğine kavuşturmak için kamulaştırdık. Evi projelendirerek aslına uygun halde restore ettik. Antalya Valiliğinin desteğiyle de eseri gün yüzüne çıkardık, halkımızın hizmetine sunduk. Buraya gelecek yerli ve yabancı turistler yöremizin tatlarını ve yemek kültürümüzü öğrenmiş olacak."

Kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak istiyorlar

Müzenin kafe ve restoran olarak da hizmet vereceğine değinen Yücel, burada hem Alanya'nın tanıtımının olacağını hem de kültürel değerlerin yaşatılacağını ifade etti.

Alanya Belediyesi olarak mutfaklarının ne kadar zengin olduğunu göstermek istediklerini aktaran Yücel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Alanya çöreği, çiğirdik, oklava çekmesi, külük, öksüz helvası, badem kahvesi gibi yöresel tatlılar ile gülüklü çorba, laba dolması, ülübü piyazı, göleviz gibi onlarca lezzetler misafirlerimize sunulabilecek. Ayrıca müzede lezzetler dışında uzun yıllara dayanan eserleri, mutfak malzemelerini toplayarak sergileme imkanı bulduk. Geçmişte kullanılan eşyaları buraya getirdik, bu değerleri figüranlarla sergiledik. Sonuç olarak, bu mirası gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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