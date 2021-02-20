Yerleşik yabancıların turist gibi dışarı çıkmalarını engellemek için pasaport kontrolü yapıldı

YAZDAN kalma günlerin yaşandığı turizm kenti Antalya'da yerleşik yabancıların, turist gibi dışarı çıkıp, kısıtlamayı ihlal etmelerinin önüne geçmek için pasaport kontrolü yapıldı.

Koronavirüse karşı yurt genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, uygulama noktalarında kısıtlamadan muaf tutulanlar ile izinli olanların belgelerini kontrol ediyor. Antalya'da ise polis, başta Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma ve Uncalı Mahalleleri'nde yaşayan yerleşik yabancılar, kısıtlama günlerinde turist gibi sokağa çıkıp, sahilde yürüyerek, spor yapıyor.

Konuyla ilgili gelen şikayete üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili başta olmak üzere bir çok noktada gezici ekipler oluşturdu. Ekipler en az bir yabancı dil bilen polis memurundan oluştu. Konyaaltı Sahili'nde kimlik kontrolü yapan polisler, yabancı uyrukluların pasaportlarını da kontrol etti.Pasaport numarasının ilk 4 hanesine göre yerleşik yabancı mı ya da turist olarak mı kentte bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi.YAZDAN KALMA GÜNLER ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYORÖte yandan Konyaaltı Sahili'nde yazdan kalma günler etkisini sürdürüyor. Deniz suyu sıcaklığının 17, hava sıcaklığının 15 dereceyi bulduğu kentte nem oranı ise yüzde 20 olarak ölçüldü. Denizin havadan sıcak olduğu turizm kenti Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kısıtlamadan muaf turistler denizin ve sıcak havanın keyfini sürdü. Denize yalnızca turistler girmedi. Sahilde antrenman yapan milli sporcular da antrenman sonrası denize girdi.

Kazakistan'dan gelen Aslan Kassımov, "Antalya'da hava çok güzel. Annemle birlikte geldik. Deniz çok sıcak her şey güzel. Kısıtlamadan muafız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR