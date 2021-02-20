Yerleşik yabancıların turist gibi dışarı çıkmalarını engellemek için pasaport kontrolü yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yerleşik yabancıların turist gibi dışarı çıkmalarını engellemek için pasaport kontrolü yapıldı

20.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 20.02.2021 13:41
Yerleşik yabancıların turist gibi dışarı çıkmalarını engellemek için pasaport kontrolü yapıldı

YAZDAN kalma günlerin yaşandığı turizm kenti Antalya'da yerleşik yabancıların, turist gibi dışarı çıkıp, kısıtlamayı ihlal etmelerinin önüne geçmek için pasaport kontrolü yapıldı.

YAZDAN kalma günlerin yaşandığı turizm kenti Antalya'da yerleşik yabancıların, turist gibi dışarı çıkıp, kısıtlamayı ihlal etmelerinin önüne geçmek için pasaport kontrolü yapıldı.

Koronavirüse karşı yurt genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, uygulama noktalarında kısıtlamadan muaf tutulanlar ile izinli olanların belgelerini kontrol ediyor.  Antalya'da ise polis, başta Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma ve Uncalı Mahalleleri'nde yaşayan yerleşik yabancılar, kısıtlama günlerinde turist gibi sokağa çıkıp, sahilde yürüyerek, spor  yapıyor.

Konuyla ilgili gelen şikayete üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili başta olmak üzere bir çok noktada gezici ekipler oluşturdu. Ekipler en az bir yabancı dil bilen polis memurundan oluştu. Konyaaltı Sahili'nde kimlik kontrolü yapan polisler, yabancı uyrukluların pasaportlarını da kontrol etti.Pasaport numarasının ilk 4 hanesine göre yerleşik yabancı mı ya da turist olarak mı kentte bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi.YAZDAN KALMA GÜNLER ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYORÖte yandan Konyaaltı Sahili'nde yazdan kalma günler etkisini sürdürüyor. Deniz suyu sıcaklığının 17, hava sıcaklığının 15 dereceyi bulduğu kentte nem oranı ise yüzde 20 olarak ölçüldü. Denizin havadan sıcak olduğu turizm kenti Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kısıtlamadan muaf turistler denizin ve sıcak havanın keyfini sürdü. Denize yalnızca turistler girmedi. Sahilde antrenman yapan milli sporcular da antrenman sonrası denize girdi.

Kazakistan'dan gelen Aslan Kassımov, "Antalya'da hava çok güzel. Annemle birlikte geldik. Deniz çok sıcak her şey güzel. Kısıtlamadan muafız" dedi.


Yerleşik yabancıların turist gibi dışarı çıkmalarını engellemek için pasaport kontrolü yapıldı
Yerleşik yabancıların turist gibi dışarı çıkmalarını engellemek için pasaport kontrolü yapıldı
Yerleşik yabancıların turist gibi dışarı çıkmalarını engellemek için pasaport kontrolü yapıldı
Yerleşik yabancıların turist gibi dışarı çıkmalarını engellemek için pasaport kontrolü yapıldı
Yerleşik yabancıların turist gibi dışarı çıkmalarını engellemek için pasaport kontrolü yapıldı
Yerleşik yabancıların turist gibi dışarı çıkmalarını engellemek için pasaport kontrolü yapıldı
Yerleşik yabancıların turist gibi dışarı çıkmalarını engellemek için pasaport kontrolü yapıldı
Yerleşik yabancıların turist gibi dışarı çıkmalarını engellemek için pasaport kontrolü yapıldı
Yerleşik yabancıların turist gibi dışarı çıkmalarını engellemek için pasaport kontrolü yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Kadir Topbaş
Magazin Onur Akay Özge Özder Merve Dizdar Aleyna Tilki
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Hüseyin Göçek Aykut Kocaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler İzmir Jandarma Instagram Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yerleşik yabancıların turist gibi dışarı çıkmalarını engellemek için pasaport kontrolü yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 13:57:40. #1.14#
title