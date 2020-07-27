Yerleşik Ruslardan vatandaşlarına çağrı
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Yerleşik Ruslardan vatandaşlarına çağrı

ANTALYA'da yerleşik yaşayan Ruslar, ülkelerinde 1 Ağustos itibarıyla başlayacak uçuşlarla yakınları ve tanıdıklarının Türkiye'ye gelmek için heyecanlandığını söyledi.

Yerleşik Ruslardan vatandaşlarına çağrı
27.07.2020 08:20 | Son Güncelleme: 27.07.2020 08:24
ANTALYA'da yerleşik yaşayan Ruslar, ülkelerinde 1 Ağustos itibarıyla başlayacak uçuşlarla yakınları ve tanıdıklarının Türkiye'ye gelmek için heyecanlandığını söyledi. Yerleşik Ruslar, ülkelerindeki vatandaşlara 'Türkiye güvenli' mesajı da verdi.

Her yıl yaklaşık 7 milyon Rus turisti ağırlayan Antalya'da, bu yıl koronavirüs nedeniyle turizm sezonu geç başladı. Normalleşme süreciyle birlikte hareketliliğin artmaya başladığı bölgede özellikle Rusya'nın 1 Ağustos'ta büyükşehirlere, 10 Ağustos'ta da tatil beldelerine uçuşları başlatma kararı beklentileri artırdı. Antalya'ya gelmek için gün sayan Rus turistler, Alanya ve Manavgat'ta yerleşik yaşayan Rusları arayıp, Türkiye'ye gelmeyi beklediklerini anlattı.

'TÜRKİYE PANDEMİ SÜRECİNİ PROFESYONEL ATLATTI'Yaklaşık 23 yıldır Alanya'da yaşayan ve Türk vatandaşı olan Eğitim Sanat Kültür Rus Derneği (EDURUS) Başkanı Elena Soufianova, Türkiye'nin birçok ülkeye göre pandemi sürecini çok başarılı yönettiğini söyledi. Soufianova, "Bana göre Türkiye pandemi sürecini iyi, kaliteli ve profesyonel bir şekilde atlattı. Benim bildiğim kadarıyla büyük bir zarar görmedik. Çok vaka sayısı olmadı. Bu güzel ve iyi bir şey" dedi.'1 AĞUSTOS'U BEKLİYORUZ'Soufianova, sık sık kendisine de başkanı olduğu EDURUS üyelerine de Rusya'dan sınır kapılarının ne zaman açılacağıyla ilgili sorular yöneltildiğini aktararak, "Sürekli Rus ve Türk vatandaşlarından dernek olduğumuz için böyle sorularla karşılaşıyoruz. 1 Ağustos'u bekliyoruz. 4 milyon kişi gelebilir ama biliyoruz ki 1 Eylül itibarıyla okullar, üniversiteler başlıyor. Okula gitmeyenler ya da serbest insanlar gelebilir" diye konuştu.UÇUŞLARIN AÇILMASINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORLARAlanya'da yaşayan ve Türk vatandaşı olan Tatiana Elçi (41), anne ve babasının Rusya'nın Omsk şehrinde yaşadığını, her yıl Alanya'ya geldiklerini, ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle gelemediklerini söyledi. Rusya'daki diğer birçok vatandaş gibi onların da sınırların açılmasını beklediğini anlatan Elçi, şunları söyledi: "Anne ve babam Omsk'ta yaşıyor. Moskova'dan daha zor gelmek. Her zaman iki uçakla gelebiliyoruz. Omsk'ta birçok arkadaşım da var. Moskova'da yaşayan insanlar mesela Belarus'tan Alanya'ya gelebiliyor. Ama başka şehirde yaşayanlar için biraz zor. Uçaklar olduğu zaman problem yok ama şimdi zor. Anne babam yaşlı ve gelmeleri çok zor, ben nasıl gelecekler bilmiyorum. Burada evi olan arkadaşım var mesela, 2 çocuğu da var ama bu sene gelmesi zor. Her akşam konuşuyoruz, 'Alanya nasıl' diye soruyor. Restoranı, marketi açacağımızı söylüyorum. Burada bir problem yok ama uçak da yok. Biz 1 Ağustos'u bekliyoruz."'TÜRKİYE'DE SİSTEM İYİ ÇALIŞIYOR'Türkiye'nin pandemi sürecinde iyi bir sistem yürüttüğünü kaydeden Tatiana Elçi, her yerin kapatılmış olmasının doğru bir karar olduğunu söyleyerek, "İnsanların şehirlerarası yolculuk yapmasının yasaklanması iyiydi. Alanya'da mesela çok hastalık yok. Eşimin restoranı var, açılmayacak. Ne zaman açılacağını bilmiyoruz. Alanya turistik bir şehir. Ne olacak sonra bilmiyorum. Ama sistem iyi. Mesela benim İspanyol bir arkadaşım var. Çok zor onlar için orada çok hastalık var. Çok korktum. Biraz zaman geçti ama çok problem var. Ama burada sistem çok iyi çalışıyor" dedi.'GELMEYİ ÇOK İSTİYORLAR, HERKES HAZIR'Manavgat'ın Side Mahallesi'nde oturan ve bir mücevher firmasında satış temsilcisi olarak çalışan Olesia Pershina (39), Covid-19 salgınında her şeyin ve zamanın durduğunu, evden çıkamadıklarını anlatarak, "Pandemi yüzünden zor zamanlar geçirdik. Herkes misafir olarak gelmek istiyor. Babam, annem inşallah gelecek. Çok özledim, herkesi görmek istiyoruz. Arkadaşlarım gelmek istedi maalesef Rusya kapalı, gelemediler" diye konuştu.Türkiye ve Rusya arasında 1 Ağustos'ta uçuşların başlayacağını duyduğunda çok sevindiğini söyleyen Olesia Pershina, "Biz burada çok mutlu olacağız. Babamı, annemi göreceğim. Bunu çok bekliyoruz. İnşallah beklediğimiz gibi olur" dedi.Rusya'da bulunan akrabalarının, arkadaşlarının uçuşların başlamasını beklediğini kaydeden Olesia Pershina, "Gelmeyi çok istiyorlar, herkes hazır. 'Rusya ne diyecek, Putin ne diyecek' diye herkes bekliyor" diye konuştu.'BİLETLERİNİ ALMAYA BAŞLADILAR'Lise öğrencisi Jasmin Pershina (17) da salgın sürecinde evde oturduklarını, dışarı çıkamadıklarını, bunun ara sıra iyi olmasına rağmen genelde sıkıntılı olduğunu anlatarak, "Yaz mevsimi başında Rusya'ya gitmek istedik. Ama gidemedik, kapalıydı. Hala da açılıp açılmayacağı belli değil. Bazıları uçuşların 1 Ağustos'ta başlayacağını söylüyor, bazıları da belli değil diyor" dedi.

Rusya ve Türkiye arasında uçuşların başlaması için 1 Ağustos tarihinin gündeme gelmesiyle birlikte birçok arkadaşının, akrabalarının, kuzenlerinin gelmek için heyecanlandığını söyleyen Jasmin Pershina, "Bazı arkadaşlarım buraya gelmek için biletleri bile almaya başladı. Yani uçak biletleri bile satılıyor. 1 Ağustos'tan itibaren gelmeyi düşünüyorlar" diye konuştu.


- Antalya

Kaynak: DHA

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