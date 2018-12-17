Yerleşik Ruslar Gazipaşa'da Zeytinyağı Fabrikası Gezdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik Ruslar, Gazipaşa ilçesinde bulunan zeytinyağı fabrikasına tur düzenledi.

İşletme sahibi Zafer Tan, misafirlere zeytinin dalından sofraya geliş serüvenini anlattı. Turun sonunda katılımcılara ekmek, zeytinyağı ve çökelek ikram edildi.

Katılımcılara, önce dalından toplanan zeytinin yıkanarak fabrikaya girişi gösterildi. Zeytinlerin yıkanma aşaması izleyen katılımcılar, daha sonra zeytinin posa haline getirilişini izledi. Posadan yağın ayrılışını ilgiyle takip eden Ruslar, zeytinyağının aktığı çeşme önünde bardakla taze zeytinyağı içti.

Turu düzenleyen Rus asıllı Liliya Mutlutürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir yıldır Gazipaşa'da yaşıyorum. Bu güzellikleri herkesin görmesi için turlar düzenlemeye başladım. Özellikle Ruslardan oluşan gruplarla Gazipaşa'ya geziler düzenliyoruz. Rusya'da zeytin yetişmediği için Ruslar zeytin ve zeytinyağı üretimini merak ediyor. Bunun için zeytinyağı fabrikasına gezi düzenledik." dedi.

Zeytinyağı fabrikası işletmecisi Zafer Tan da "Rusya'da zeytin ve zeytinyağı olmadığı için bu bölgeye gelen misafirlerin zeytin yağına karşı merakları var. En çok bunun üretimini merak ediyorlar. Hangi işlemlerden geçtiğini ve kaç derecede işlediğimizi merak ediyorlar. Kendilerine tanıttık, taze zeytinyağını ikram ettik, gözleriyle gördükleri için güven duydular. Bitkisel yağ grupları içerisinde meyve suyu gibi olan tek ürün zeytinyağıdır. Bizim yaptığımız imalatın boyutu da burada budur." diye konuştu.

Kaynak: AA