Yerleşik Rus, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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Yerleşik Rus, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Yerleşik Rus, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da yalnız yaşayan yerleşik Rus Leonid Dmitriev (57), evinde ölü bulundu.

ANTALYA'da yalnız yaşayan yerleşik Rus Leonid Dmitriev (57), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. Sitenin giriş katındaki dairede yalnız yaşayan yerleşik Rus Leonid Dmitriev'e telefonla ulaşamayan arkadaşı, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Dmitriev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Dmitriev'in cansız bedeninin yanında ise içerisinde alkol olduğu değerlendirilen 5 litrelik bidon tespit edildi. Dmitriev'in cansız bedeni, ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ambulansla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Leonid Dimitriev'in, en son 4 gün önce siteye girerken komşuları tarafından görüldüğü ve ayaklarında da şişme olduğu belirtildi.


Yerleşik Rus, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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