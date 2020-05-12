Yerleşik Rus uyruklu kadın evinde ölü bulundu
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Yerleşik Rus uyruklu kadın evinde ölü bulundu

Antalya'da yerleşik Rus vatandaşı Liubov Khodorkova (79), evinde ölü bulundu.

Yerleşik Rus uyruklu kadın evinde ölü bulundu
12.05.2020 13:14 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:14

Antalya'da yerleşik Rus vatandaşı Liubov Khodorkova (79), evinde ölü bulundu. Yaşlı kadının ilaç içererek intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, dün akşam Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Luibov Khodorkova'ya ulaşamayan yakınları eve gelip yerde baygın halde buldukları yaşlı kadın için sağlık ekipleri ve polise haber verdi. İhbarın ardından eve gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Khodorkova, sabaha karşı hayatını kaybetti. Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan yaşlı kadının, Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Rus kadının ilaçla intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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