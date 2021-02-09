Yerleşik Rus Olesia'nın telefonunu gasbeden 4 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yerleşik Rus Olesia'nın telefonunu gasbeden 4 şüpheli tutuklandı

09.02.2021 16:26 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:30
Yerleşik Rus Olesia'nın telefonunu gasbeden 4 şüpheli tutuklandı

ANTALYA'da dağ yolunda yürüyüşe çıkan Rus Olesia Fedarova'nın (35) cep telefonunu gasbeden 4 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

ANTALYA'da dağ yolunda yürüyüşe çıkan Rus Olesia Fedarova'nın (35) cep telefonunu gasbeden 4 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirilirken, Fedarova'nın cep telefonu da bulunarak teslim edildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Konyaltı ilçesi, Altınyaka Yolu'nda meydana geldi. Antalya'da yerleşik yaşayan ve dağ yoluna yürüyüşe çıkan Rus Olesia Fedarova'nın yanına gelen kişi, cep telefonunu vermesini istedi. Fedarova'nın reddetmesi üzerine şüpheli, yakındaki otomobilde bekleyen arkadaşını gösterdi. Araçtaki şüpheli ise belindeki tabancayı Fedaravo'ya gösterdi. Korkuya kapılan Fedarova, cep telefonunu şüpheliye vermek zorunda kaldı. Şüpheliler kaçarken, büyük şok yaşayan Fedaravo, yakınlardaki bir işletmeye giderek, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekibi, güvenlik kameralarından tespit ettiği aracı bulmak için çalışma başlattı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, eşkal bilgisi ve güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelilerin K.G., Ö.O., A.D. ve A.Y. olduğunu belirledi. Ekipler dört şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Üzerlerinde yapılan aramda Olesia Fedarova'nın cep telefonu ve bir kurusıkı tabanca ele geçti. 

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.


Yerleşik Rus Olesia'nın telefonunu gasbeden 4 şüpheli tutuklandı
Yerleşik Rus Olesia'nın telefonunu gasbeden 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Meral Akşener Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Leyla Şahin Usta
Magazin Feyza Aktan Hande Erçel Acun Ilıcalı Selami Şahin
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Hakan Kutlu Aykut Kocaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler İzmir İstifa Yangın Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yerleşik Rus Olesia'nın telefonunu gasbeden 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 16:44:32. #1.14#
title