Yerleşik İngiliz evinde ölü bulundu ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan İngiliz Paul Seivwight (58), evinde ölü bulundu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan İngiliz Paul Seivwight (58), evinde ölü bulundu.

Alanya'nın Oba Mahallesi'nde yalnız yaşayan yerleşik İngiliz Paul Seivwight'tan bir süredir haber alamayan arkadaşları, durumu polis ve 112 Acil ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Seivwight'ı evde hareketsiz halde bulan ekipler, durumunu kontrol ettiklerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Seivwight'ın cansız bedeni savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA