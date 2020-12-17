Yerleri 'drone' ile belirlenen kayıklara el konuldu
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Yerleri 'drone' ile belirlenen kayıklara el konuldu

17.12.2020 20:25 | Son Güncelleme: 17.12.2020 20:29
Yerleri 'drone' ile belirlenen kayıklara el konuldu

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yerleri drone ile tespit edilen ve av yasağı bulunan bölgede usulsüz avcılıkta kullanıldığı belirlenen kayıklara el konuldu.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yerleri drone ile tespit edilen ve av yasağı bulunan bölgede usulsüz avcılıkta kullanıldığı belirlenen kayıklara el konuldu.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Devlet Su İşleri ile İpsala Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü görevlilerinin de katılımıyla havadan drone ile yerleri tespit edilen ve av yasağı bulunan Gala Gölü Milli Parkı içindeki Pamuklu Gölü'nde usulsüz avcılıkta kullanıldığı belirlenen kayıklara el koydu. Kayıklar, kepçelerle bulundukları yerden alınarak, yüklendikleri kamyonlarla yediemine götürüldü.


Yerleri 'drone' ile belirlenen kayıklara el konuldu
Yerleri 'drone' ile belirlenen kayıklara el konuldu
Yerleri 'drone' ile belirlenen kayıklara el konuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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