Yerlere atılan tek kullanımlık maske ve eldivenler tehlike saçıyor Eskişehir'de, Korona virüsten korunmak için takılan tek kullanımlık maske ve eldivenler, hijyenin çok önemli olduğu bu süreçte duyarsız kişiler tarafından çöplükler yerine gelişigüzel olarak yerlere atılıyor.

Eskişehir'de, Korona virüsten korunmak için takılan tek kullanımlık maske ve eldivenler, hijyenin çok önemli olduğu bu süreçte duyarsız kişiler tarafından çöplükler yerine gelişigüzel olarak yerlere atılıyor.

Maske ve eldiven kullanımı, Korana virüsten korunmak için en temel öğelerin başında geliyor. Uzmanlar da maske ve eldivenlerin çoğunlukla tek kullanımlık olanlarını tavsiye ediyor. Kullan at şeklinde tasarlanan bu ürünlerin kullanıldıktan sonra sağlık açısından tehlike oluşturmayacak bir şekilde atılması gerekiyor. Eskişehir'de ise bazı duyarsız kişilerin bu ürünleri kullandıktan sonra çöp yerine kaldırım ve yollara attıkları gözlendi. Tüm dünya sağlık konusunda ciddi bir sınavdan geçerken, virüsten korunmak için kullanılan ürünlerin kullanıldıktan sonra yerlere atılması çoğu vatandaşın tepkisini çekti. Ayrıca kentte birçok alanda yerlere atılan maske ve eldivenler sağlık konusunda adeta tehlike saçıyor. Vatandaşlar, sağlık açısından olumsuz bir ortam oluşmasına sebep olan kişilerle ilgili yetkililerden yardım bekliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA