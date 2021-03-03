Yerlere atılan maskeleri topluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yerlere atılan maskeleri topluyor

03.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:18
Yerlere atılan maskeleri topluyor

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde yaşayan Ahmet Nedim Hergül (67), sokağa atılan cerrahi maskeleri toplayarak, çevre temizliği konusunda örnek oluyor.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde yaşayan Ahmet Nedim Hergül (67), sokağa atılan cerrahi maskeleri toplayarak, çevre temizliği konusunda örnek oluyor. Hergül, kullandıkları maskeleri sokağa atanları duyarlı olmaya çağırdı. 

Burhaniye ilçesinde yazdığı sigara karşıtı ve çevreci şiirler ile adını duyuran emekli Ahmet Nedim Hergül, kullanılmış maskelere dikkat çekiyor. Yaşı nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında günde 3 saat sokağa çıkabilen 2 çocuk babası Ahmet Nedim Hergül, sokaklarda spor yaparken yere atılmış maskeleri topluyor. Herkesi çevreye duyarlı olmaya çağıran Hergül, pandemi döneminde vatandaşların daha çok dikkatli olmalarını istedi.Ahmet Nedim Hergül, "Saat 10.00'dan 13.00'a kadar sokağa çıkabiliyorum. Ama boş durmuyorum. Elime bir poşet alıyorum. Gezip, spor yaparken duyarsız vatandaşların yerlere attığı maskeleri topluyorum. Pandemi döneminde bütün insanlarımızın duyarlı olması lazım. Duyarlı olmuyorlar. Ben de dikkat çekmek için bu şekilde davranıyorum. Herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum" dedi.


Yerlere atılan maskeleri topluyor
Yerlere atılan maskeleri topluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Nikol Paşinyan Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Türkan Şoray Müslüm Gürses Armağan Çağlayan
Spor Mustafa Er Caner Erkin Fatih Terim Serdar Aziz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yerlere atılan maskeleri topluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 17:32:43. #1.14#
title