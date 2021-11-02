Yerkürenin En Büyük Çelik Üreticisinin Üretimini Kısması Demir Cevherini Geriletti

Çin'in çelik üretiminin geçen ay gerilediği beklentileri üzerine demir cevheri vadeli işlemlerinde kayıplar ton başına 100 ABD Doları'nın da altına uzandı.

Singapur'da fiyatlar, yerkürenin en büyük çelik üreticisinin (Çin) yıllık üretim hacmini sınırlandırma çabalarını artırmasıyla beşinci günde de düştü. Çin'in çelik üretimini kısmaya başladığı, Çin limanlarındaki demir cevheri stoklarının, istemin yavaşladığının bir belirtisi olarak, 2019 yılı Nisan ayından bu yana en yüksek düzeye ulaşmasından da görülmekte.

247 yüksek fırın ile 71 elektrik-ark ocağından derlediği anketine göndermede bulunan araştırma firması Mysteel'e göre ham çelik üretimi Ekim ayının son üçte birlik bölümünde 2020 yılı Mart ayından bu yana en düşük düzeyine geriledi. Yerel yönetimlerden üretimi kısmak için sık sık istemler gelirken, güçsüz çelik istemi ile zayıflayan fiyatlar üreticilerin üretim isteklerini azalttı.

Daha öncesindeyse Çin Demir ile Çelik Birliği çelik üretiminin Ekim ayı başlarında ve ortasında gerilediğini açıklamıştı.

Singapur'da demir cevheri vadeli işlemleri %7, 2 düşüşle ton başına 93, 05 ABD Doları'na gerilerken Dalian'da (Dalian, Çin'in Kuzeydoğusunda bir kenttir. Ç. N. ) da fiyatlar günlük limitin altına indi.

Kaynak: Miningweekly

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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