Yerkürenin En Büyük Bakır Üreticisi Codelco, Gelecek Yıl Bakır Fiyatlarının Düşeceği Beklentisinde

Yerkürenin en büyük bakır üreticisi ülkesi Şili'nin devlete ait firması Codelco, Çarşamba günü (01/12/2021) yaptığı açıklamasında şu anda libre başına ( Pound olarak da adlandırılan libre bir ağırlık ölçüsü birimi olup 1 libre 0, 45 kg'a eşittir. Ç. N. ) 4, 30 ABD Doları'nın çok az altında seyreden bakır fiyatının bir yıl içerisinde libre başına 3, 80-3, 90 ABD Doları arasında bir fiyata düşmesini beklediklerini dile getirdi.

Codelco'nun tepe yöneticisi Octavio Araneda bir sanal işlem merkezinin açılışı sırasında gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlarda, "Özellikle kısa ile orta dönem için fiyat öngörüsünde bulunmak her zaman çok zordur, ancak gelecek yıl, olasılıkla, içinde bulunduğumuz yıldan biraz daha düşük fiyatlarımız olacak. " yorumunda bulundu.

Fiyatlar Çarşamba günü (01/12/2021) sabit kaldı, ne var ki gelen haberler üzerine gücünü yitirdi.

Bakır fiyatlarıyla ilgili öngörü, ülkenin bakır piyasasının düzen içerisinde olmasından sorumlu devlet kurumu olan Şili Bakır Komisyonu'nun (Şili Bakır Komisyonu-Chilean Copper Commission-Comisión Chilena del Cobre, Şili Madencilik Bakanlığı bünyesi içerisinde hizmet vermek üzere 1976 yılında kurulmuş olan düzenleyici organdır. Ç. N. ) bakır fiyatlarının gelecek yıl libre başına 3, 95 ABD Doları'na düşeceğini belirten bu haftaki öngörüsünden daha karamsar.

İçinde bulunduğumuz yılda bakır fiyatları, bazı analizcilerin, kırmızı metalin elektrikli araçlarda kullanımına yönelik istemin artmasını yeni bir süper döngü olarak görmeleri sonucunda önemli ölçüde yükseldi.

Yerkürenin sırasıyla 1 ve 2 numaralı bakır üreticisi ülkeleri olan Şili ile Peru'daki politikacılar, sözkonusu yüksek fiyat beklentilerinden daha fazla vergi geliri elde etmek amacıyla madencilerin vergilerini yükseltmeye çalışıyorlar.

Diğer yandan Araneda, 2024 yılına kadar bakır sunumunun istemi geçeceği öngörüsünde bulunarak fiyatlar konusundaki kendi yükseliş beklentisinin daha zayıf olduğunu belirtirken ancak o durum gerçekleştiğinde bakır üretimi çıktısıyla elektrikli araçlara yönelik daha yüksek düzeydeki istemin birbiriyle eşleşmiş olacağını vurguladı.

Araneda ayrıca, Codelco'nun bu yıl ile gelecek yıldaki bakır üretiminin, firmanın geçen yıl gerçekleştirmiş olduğu 1, 6 milyar tonluk üretim rakamına yakın olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Miningweekly

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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