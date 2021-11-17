Yerköyspor Futbol Altyapısı ritim tutmaya başladı

Yerköyspor; pandemi sonrası Futbol Altyapıları geçiş sürecini başarıyla atlattı. Konuya ilişkin bilgi veren Yerköyspor Teknik Kurul Başkanı Mehmet Lale, pandeminin tüm alışkanlıkları ve rutinleri etkilediği gibi altyapı çalışması yapan bütün futbol kulüplerini de etkilediğini söyledi.

Yerköyspor Teknik Kurul Başkanı Mehmet Lale, altyapılarda pandeminin yaralarının sarılmaya başlandığını dille getirdi. Lale, "Ülkemizde 2007-2008 doğumlu jenerasyon, maalesef pandeminin etkilediği grup oldu. Biz kulüp olarak bu çocuklarımızın futboldan tamamen kopmamaları için çalışma yürütüyoruz" dedi. Sözlerine devam eden Lale; "Bu çalışmaların yanı sıra diğer yaş gruplarındaki çocuklarımızı yeni statüye göre katılacakları lig için hazırlıyoruz. Yaptığımız hazırlık maçlarında çalışmalarımızın meyvelerini aldığımızı görmek bizi mutlu ediyor. Altyapımızda Mesut Alas hocamız işini en iyi yapan teknik direktörlerin başında geliyor. Modern antrenman metotlarını en iyi şekilde uyguluyor. Hal böyle olunca başarı da arkasından geliyor. Pandemi ile sekteye uğrayan futbol altyapı çalışmaları yeniden hız kazanıyor, ritim tutuyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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