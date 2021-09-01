Yerköyspor'dan sporcu ailelerine madde bağımlılığı semineri
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Yerköyspor'dan sporcu ailelerine madde bağımlılığı semineri

Yerköyspor'dan sporcu ailelerine madde bağımlılığı semineri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri 1. Amatör kümede mücadele eden Yerköyspor, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(ASKF), Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ve Yahyalı Belediye Başkanlığı ile futbolcu velilerine madde bağımlılığı hakkında seminer düzenledi.

Kayseri 1. Amatör kümede mücadele eden Yerköyspor, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(ASKF), Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ve Yahyalı Belediye Başkanlığı ile futbolcu velilerine madde bağımlılığı hakkında seminer düzenledi.

Yahyalı Belediyesi konferans salonunda düzenlenen seminere futbolcu velileri katıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Yerköyspor Altyapı Şube Sorumlusu Abdullah Necat Türkmenoğlu, "Çağımızın en büyük sorunlarından birisi madde bağımlılığı. Sağlıklı bir nesil yetiştirme idealimizin önündeki en büyük engel maalesef madde bağımlılığı ve alkol kullanımıdır. Biz kulüp olarak iyi futbolcu yetiştirmenin ötesinde önce iyi insan yetiştirme yolunda adım atma çabasındayız. Bugün yürürseniz Devletimizin, STK'ların size koşarak geldiğini görmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bize bu konferans fikrini ASKF Kayseri Başkanı Mutlu Önal verdi. Biz de Yahyalı Belediye Başkanımız Esat Öztürk'le bunu konferans fikrini paylaşınca bizden daha fazla heyecanlandı. Sağ olsun Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi çok güzel bir seminer verdi. Velilerimizden aldığımız geri dönüş bu eğitimin ne kadar isabetli olduğunu eğitimcilerin de konusunda ne kadar yetkin olduğunu gösterdi" dedi. - KAYSERİ

Yerköyspor'dan sporcu ailelerine madde bağımlılığı semineri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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