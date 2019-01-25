Yerköy Ülkü Ocaklarından Kızılay'a Kan Bağışı Desteği

Türk Kızılayı Yozgat Kan Merkezi tarafından Yerköy ilçesinde başlatılan kan bağışı kampanyasına Yerköy Ülkü Ocakları Başkanlığı da destek verdi.

Yerköy Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Akyol ve üyeleri, kan bağışında bulundu.

Akyol, ocak olarak aldıkları kararla Kızılay'a kan bağışında bulunduklarını söyledi.

Kan bağışına sürekli destek olduklarını ifade eden Akyol, "Kızılay, topladığı kan ile vatandaşlarımıza büyük destek sağlamaktadır. Biz de Kızılay'ın ilçemizde başlattığı kampanyaya destek olmak istedik. Kan veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA