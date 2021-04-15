Yerköy-Kayseri, Kayseri-Gömeç tren istasyonları arasında ilaçlama yapılacak
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Yerköy-Kayseri, Kayseri-Gömeç tren istasyonları arasında ilaçlama yapılacak

Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Yerköy-Kayseri, Kayseri-Gömeç tren istasyonları arasında ilaçlama yapılacak

Kayseri'de Yerköy-Kayseri, Kayseri-Gömeç istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.

Kayseri'de Yerköy-Kayseri, Kayseri-Gömeç istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.

TCDD Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı Basın Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 30 Nisan'a kadar, Yerköy-Kayseri, Kayseri-Gömeç istasyonları arasında ilaçlama yapılacağı belirtildi.

Vatandaşların dikkatli olmaları istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca, vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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