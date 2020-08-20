Yerköy'de yol yapım çalışmaları başladı Yozgat'ın Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçede altyapı çalışması tamamlanan alanlarda yol yapımına başladıklarını söyledi.

Yozgat'ın Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçede altyapı çalışması tamamlanan alanlarda yol yapımına başladıklarını söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin en önemli sorunlarından biri olan altyapı sorunu çözümü için başlattıkları çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Çalışmaların tamamlandığı alanlarda üst yapı çalışmalarının başladığını kaydeden Yılmaz, "100. Yıl Sanayi Sitesi'nden başlayarak 20 kilometre yol projemizde 207 bin metrekare kilit parke döşeyeceğiz. İnşallah en kısa sürede de alt yapı çalışması tamamlanan diğer mahallelerimizde yol yapımına başlayacağız." dedi.

Kaynak: AA