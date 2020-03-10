Yerköy'de TKDK bilgilendirme toplantısı yapıldı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörlüğü tarafından düzenlen toplantıda destek ve hibe projeleri hakkında bilgi verildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörlüğü tarafından düzenlen toplantıda destek ve hibe projeleri hakkında bilgi verildi.

Kaymaklık konferans salonunda yapılan toplantıda konuşan TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, kurumun sağladığı destekleri anlattı.

Türker, TKDK desteklerinin yatırıma dönüşmesi için tanıtıma önem verdiklerini belirterek, "Kurumumuz tarım ve hayvancılık sektörlerinde birçok alanda yüzde 70'e varan hibe desteği sağlamaktadır. Vatandaşımızın bu hibelerden en iyi derecede faydalanabilmesi için her türlü desteği sunmaya hazırız." dedi.

Yozgat'ın IPARD-1 programında 42 il arasında en fazla hibe dağıtan 5. il olduğuna değinen Türker, "Bugüne kadar vermiş olduğumuz hibe desteği ile Yozgat'a yapılan yatırım miktarı 355 milyon lira olmuştur. Yatırımı devam eden ve sözleşme sürecinde olan rakamlara baktığımızda 2020 yılı içerisinde Yozgat'ta ve Türkiye'de TKDK desteklerinin ekonomiye yön verecek düzeyde olduğunu görüyoruz. Bundan sonra ki süreçte de Yozgat'ın daha fazla IPARD desteklerinden faydalanabilmesi için çalışmalarımız daha etkin bir şekilde devam edecektir." dedi.



Toplantıya Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA