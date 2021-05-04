Yerköy'de şehit Yücel Yılmaz'ın mezarında çevre düzenlemesi yapıldı

Yerköy'de Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yılmaz'ın mezarında çevre düzenlemesi yapıldı.

Yerköy'de Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yılmaz'ın mezarında çevre düzenlemesi yapıldı.

Yerköy Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Kepir, AA muhabirine, 2016 yılında Tunceli'de şehit olan Yılmaz'ın Molla Osman Türbesi mevkisinde bulunan mezarında istinat duvarı ve çevre düzenlemesi yapıldığını belirtti.

Kepir, "Şehidimiz Tunceli'de teröristlerce yola döşenen patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Şehit aileleri derneği olarak, mezara, bayrak direkleri, istinat duvarı ve çevre düzenlemesi yaparak şehidimize yakışır bir hale getirdik. Bu aziz vatan toprağı için canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimiz için ne yapsak azdır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan