Yerköy'de hayvan pazarı ve mezbaha temeli atıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yerköy'de hayvan pazarı ve mezbaha temeli atıldı

Yerköy'de hayvan pazarı ve mezbaha temeli atıldı
Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde belediye tarafından 15 dönüm alan üzerine inşa edilecek modern mezbaha ve hayvan satış pazarının temeli törenle atıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde belediye tarafından 15 dönüm alan üzerine inşa edilecek modern mezbaha ve hayvan satış pazarının temeli törenle atıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, temeli atılan inşaatların tamamlanmasıyla ilçe halkına hijyenik bir ortamda hizmet verileceğini söyledi.

Modern mezbaha ve hayvan satış pazarının seçim vaatleri arasında yer aldığını ifade eden Yılmaz, "İlçemiz hem tarım hem de hayvancılık açısından önemli konuma sahip. Yerköy Belediyesi olarak ilçemiz halkına ve diğer il ve ilçelere daha iyi hizmet vermek için hayvan pazarı ve modern kesimhanemizin temelini atmış bulunmaktayız. Bu inşaatları kredi kullanmadan öz kaynaklarımızla yapıyoruz." dedi.

Yılmaz, mevcut hayvan pazarı ve mezbahanın şehrin girişi olması nedeniyle kötü bir görünüme neden olduğunu anlatarak, "İlçemiz hem bu kötü görünümden kurtulmuş olacak hem de modern tesislere sahip olacak. Şimdiden tüm ilçe halkımıza hayırlı, uğurlu olsun, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan

Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Datça'da 3 metre boyundaki köpek balığı kıyıya vurdu
Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Datça'da 3 metre boyundaki köpek balığı kıyıya vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Brad Pitt Şener Şen Hande Erçel
Spor Erol Bulut Burak Elmas Diego Costa Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yerköy'de hayvan pazarı ve mezbaha temeli atıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 17:17:25. #1.16#

title