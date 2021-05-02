Yerköy'de emniyet ekipleri Kovid-19 denetimlerini artırdı
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Yerköy'de emniyet ekipleri Kovid-19 denetimlerini artırdı

Yerköy'de emniyet ekipleri Kovid-19 denetimlerini artırdı
Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanmayla" sokaklar sessizliğe büründü.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanmayla" sokaklar sessizliğe büründü.

Emniyet ekipleri ilçenin çeşitli noktalarında uygulama yaparak, sokağa çıkan vatandaşların ikametlerini sorguladı.

Sürücüleri durduran polis, izin belgelerini kontrol etti.

Yürüme mesafesinde bakkal ve fırınlara giden vatandaşları da uyaran polis, alışverişlerin ardından evlerine dönmelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan

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