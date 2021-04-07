Yerköy'de elektrik hatları yer altına alınıyor
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Yerköy'de elektrik hatları yer altına alınıyor

Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel
Yerköy'de elektrik hatları yer altına alınıyor

Yerköy Belediyesi ile Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (ÇEDAŞ) arasında ilçe merkezindeki havai elektrik hatlarının yer altına alınması protokolü imzalandı.

Yerköy Belediyesi ile Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (ÇEDAŞ) arasında ilçe merkezindeki havai elektrik hatlarının yer altına alınması protokolü imzalandı.

Yerköy Belediyesinde düzenlenen imza töreni sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, elektrik potansiyelini güçlendirmek ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla elektrik kablolarının yer altına alınması çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yılmaz, Haşim Kılıç Mahallesi'nde bulunan cadde ve sokaklardaki elektrik hatlarının yer altına alınacağını belirterek, "Elektrik hatlarının yer altına alınması için ÇEDAŞ işletme şefliği ile protokol imzalamış bulunmaktayız. Projenin bedeli 4 milyon liradır. Hatların yer altına alınmasıyla cadde ve sokaklardaki görüntü kirliği ortadan kalmış olacak." dedi.

ÇEDAŞ Yerköy İşletme Şefi Koray Çelik ise çalışmalara en kısa zamanda başlanacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan

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