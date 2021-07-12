Yerköy'de bıçakçılarda yoğunluk oluştu
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Yerköy'de bıçakçılarda yoğunluk oluştu

Yerköy'de bıçakçılarda yoğunluk oluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte bıçakçılarda yoğunluk artmaya başladı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte bıçakçılarda yoğunluk artmaya başladı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bıçak bileme çarkları da dönmeye başladı. Yerköy'de dede mesleğini devam ettiren ve 46 yıldır bıçakçılık yapan Şükrü Yozgat, kurban bereketinin işlerine de yansıdığını söyledi.

Çocukluğundan beri bıçakçılık yapan Yozgat, işlerinin Kurban Bayramı ile birlikte arttığını ve vatandaşların bıçaklarını biletme telaşına düştüklerini dile getirdi.

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte bıçakçılara olan ilgi büyük oranda arttı. Bunun yanında bıçak satışlarımızda çok arttı. Vatandaşları Çin malı bıçak almamaları konusunda sürekli uyarıyoruz. Fiyatlarının ucuz olmasından dolayı tercih edilen bu bıçaklar, çok kolay kırılır. Bu da kurban kesiminde tehlikeye neden olabiliyor. Kurban bıçakları özenle seçilmeli" dedi. - YOZGAT

Yerköy'de bıçakçılarda yoğunluk oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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