Yerköy'de 72 kök Hint keneviri ele geçirildi
05.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:16
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 72 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 72 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yerköy ilçesinde İ.S'nin evinde saksı içerisine Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada saksıda 72 kök Hint keneviri bitkisi ile 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA