Yerköy'de 3 boyutlu parke dönemi
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Yerköy'de 3 boyutlu parke dönemi

24.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:46
Yerköy'de 3 boyutlu parke dönemi

Yozgat'ın Yerköy Belediyesi çarşı merkezindeki ara caddelerin tamamını 3 boyutlu parke taşları ile döşüyor.

Yozgat'ın Yerköy Belediyesi çarşı merkezindeki ara caddelerin tamamını 3 boyutlu parke taşları ile döşüyor.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz yaptığı açıklamada; "İnanmak başarmanın, başarmak ise güvenin anahtarıdır. İlçemiz Haşim Kılıç Mahallesi çarşı merkezindeki ara caddelerin tamamının yol yapımına 3 boyutlu parke taşlarla başlıyoruz. İnanıyoruz ki! Hazırlıklarını tamamlayarak başlayacağımız her bir projemizi gerçekleştirdikçe şehrimize ve insanımıza olan vefa borcumuzu ödeyecek ve hayallerimizin şehrini inşa edeceğiz" dedi.

Başkan Yılmaz, İhale süreci tamamlanan projenin yer teslimi yapılarak önümüzdeki günlerde 12 bin metrekarelik projeye start verilecektir" dedi. - YOZGAT

Yerköy'de 3 boyutlu parke dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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