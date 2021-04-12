Yerköy'de 120 aileye gıda kolisi dağıtıldı

Bir Umut da Sen Ol Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 120 aileye ramazan için gıda kolisi dağıttı.

Bir Umut da Sen Ol Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 120 aileye ramazan için gıda kolisi dağıttı.

Dernek Başkanı Şevket Şencan, ramazan öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara katkı sağlamak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Dernek üyeleri ile yaptıkları çalışmayla ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettiklerini ifade eden Şencan, "Ramazan, birlik beraberlik ve yardımlaşma ayıdır. Dolayısıyla biz de dernek olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bir nebze de olsa yardım etmek istedik. İçerisinde temel gıdaların yer aldığı yardım kolilerini 120 ailemize ulaştırdık. Bundan sonra da elimizden geldiğince yardımlarımız devam edecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan