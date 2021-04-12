Yerköy'de 120 aileye gıda kolisi dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yerköy'de 120 aileye gıda kolisi dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel
Yerköy'de 120 aileye gıda kolisi dağıtıldı

Bir Umut da Sen Ol Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 120 aileye ramazan için gıda kolisi dağıttı.

Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak

Bir Umut da Sen Ol Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 120 aileye ramazan için gıda kolisi dağıttı.

Dernek Başkanı Şevket Şencan, ramazan öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara katkı sağlamak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Dernek üyeleri ile yaptıkları çalışmayla ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettiklerini ifade eden Şencan, "Ramazan, birlik beraberlik ve yardımlaşma ayıdır. Dolayısıyla biz de dernek olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bir nebze de olsa yardım etmek istedik. İçerisinde temel gıdaların yer aldığı yardım kolilerini 120 ailemize ulaştırdık. Bundan sonra da elimizden geldiğince yardımlarımız devam edecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Ersin Korkut Kaan Yıldırım Murat Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Diego Gökhan Töre Fatih Terim Necip Uysal Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yerköy'de 120 aileye gıda kolisi dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 16:53:50. #1.16#
title