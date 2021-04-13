Yerköy Belediyesine ait ekmek fırınında 400 gram pide 3 liradan satılacak

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, belediyeye ait ekmek fırınında 400 gram ramazan pidesinin 3 liradan satılacağını bildirdi.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, belediyeye ait ekmek fırınında 400 gram ramazan pidesinin 3 liradan satılacağını bildirdi.

Ramazan süresince belediye ekmek fırınında tam buğday unundan da pide üretileceğini belirten Yılmaz, "Belediyemize ait ekmek fırınında 400 gram sade ramazan pidesi 3 liradan, susamlı pide 3,5 lira, tam buğday unundan yapılan pide ise 4 liradan satışa sunulacak. Bu zorlu dönemde vatandaşımızın bütçesine katkıda bulunmak için böyle bir karar aldık. Halkımıza sağlıklı ve bütçe dostu ekmeği sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz, ramazan ayı boyunca askıda ekmek projesinin devam edeceğini, hayırsever vatandaşların belediye ekmek fırını yetkilileri ile iletişim kurabileceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan