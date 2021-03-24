Yerköy Belediyesi, yol ve kaldırım çalışmalarına başlıyor

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Haşim Kılıç Mahallesi'nde bulunan sokaklara yapılması planlanan kilitli taş döşeme ihalesini alan yüklenici firma ile protokollerin imzalandığını söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine, mevsim şartlarına göre çalışmaların nisanda başlayacağını belirtti.

Haşim Kılıç Mahallesi'nde sokak ve kaldırımlara 12 bin metrekare kilitli taş parke döşeneceğini ifadene Yılmaz, "İhalemiz tamamlandı yüklenici firma ile protokollerimizi imzaladık. Üç boyutlu baklava dilimi taş döşenecek. Halkımıza elimizden gelen en iyi hizmeti yapmak için gayret gösteriyoruz. Hayallerimizin şehrini inşa edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan