Yerköy Belediyesi Manavgat'a itfaiye ekibi gönderdi

Yozgat'ın Yerköy Belediyesinden, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangının söndürülmesine katkıda bulunmak amacıyla, itfaiye ekibi gönderildi.

Yozgat'ın Yerköy Belediyesinden, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangının söndürülmesine katkıda bulunmak amacıyla, itfaiye ekibi gönderildi.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, gazetecilere, Manavgat'ta çıkan ve kontrol altına alınamayan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak için itfaiye ekibinin yola çıktığını söyledi.

Yılmaz, yaşanılan zor günlerin el birliği ile atlatılacağını ifade ederek, "Antalya Manavgat'ta hain ellerin ciğerlerimizi yaktığı orman yangınıyla mücadele eden ekiplere destek olmak ve çalışmalara katılmak üzere hazırlanan Yerköy Belediyesi itfaiye ekibimiz Yozgat Valiliği koordinesinde yola çıktı. Cenabı Allah, yangın bölgelerinde, özveriyle mücadele veren tüm görevlilere yardımcı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan