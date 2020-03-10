Yerköy Belediyesi başkan yardımcılarının esnaf ziyaretleri sürüyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yerköy Belediyesi başkan yardımcılarının esnaf ziyaretleri sürüyor - Haber
Oktay Yılmaz, Cemil Kaplan, Yerköy, Güncel

Yerköy Belediyesi başkan yardımcılarının esnaf ziyaretleri sürüyor

Yerköy Belediye Başkan Yardımcıları Cemil Kaplan ve Oktay Yılmaz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

10.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:54
Yerköy Belediyesi başkan yardımcılarının esnaf ziyaretleri sürüyor

Yerköy Belediye Başkan Yardımcıları Cemil Kaplan ve Oktay Yılmaz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Yılmaz, ziyaretlerin amacının esnafların sorunlarını birebir öğrenmek ve çözüm yolları aramak olduğunu söyledi.

Belediyenin vatandaşlarla iç içe olması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Bu hafta sanayi esnafımızı ziyaret ettik. Esnafımız da ziyaretimizden memnun kalıyor. Ayrıca belediye hizmetleriyle ilgili sorunlu olan yerleri tespit etmiş oluyoruz, ekiplerimizi yönlendiriyoruz." dedi.

Başkan Yardımcısı Cemil Kaplan ise "Güler yüzleri samimi sohbetleri ile bizleri misafir eden tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Esnafımızın istek ve arzuları en kısa zamanda yerine getirmek için biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Erdoğan müjdeyi verdi Haber
Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Erdoğan müjdeyi verdi
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor Haber
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Hulusi Akar Süleyman Soylu Charles Michel
Magazin Emrah Can Yaman Aleyna Tilki Muhterem Nur
Spor Falcao Tamer Tuna Ersun Yanal Berkay Şahin Hikmet Karaman
Daha Fazla Kadın Rusya İtalya Petrol
Şu an buradasınız: Yerköy Belediyesi başkan yardımcılarının esnaf ziyaretleri sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 14:25:02. #1.15#