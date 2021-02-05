Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz, esnafın sorunlarını dinledi
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Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz, esnafın sorunlarını dinledi

05.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:25
Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz, esnafın sorunlarını dinledi

Yozgat'ta Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Yozgat'ta Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Yılmaz, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, esnafın taleplerini dinlediğini ve istişarelerde bulunduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında esnafın zor günler geçirdiğini dile getiren Yılmaz, "Kovid-19 nedeniyle tüm dünya sıkıntı içinde. Bizler de belediye olarak esnafımızın taleplerini alıyoruz, neler yapılacağı konusunda istişarelerde bulunuyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uymaları ve hijyen konusunda daha dikkatli olmaları için telkinlerde bulunuyoruz. İnşallah bu zor günleri kısa sürede atlatırız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan

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