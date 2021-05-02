Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz'dan "su tasarrufu" uyarısı
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Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz'dan "su tasarrufu" uyarısı

Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz'dan 'su tasarrufu' uyarısı
Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, bahçe sulamasında şebeke suyunu kullanılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, bahçe sulamasında şebeke suyunu kullanılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, yaşanan kuraklık nedeniyle vatandaşların, bahçe sulamasında içme suyu yerine, kaynak suları kullanmaları gerektiğini belirtti.

İlçede, Yüzüncüyıl, Hüyük, Altmışevler, Karacaşar ve Gençoğlu Mahallesi'nin içme suyu ihtiyacının Yozgat Musabeyli Cemil Çiçek barajından karşılandığını anımsatarak, "Barajda doluluk oranın düşmesi nedeniyle Devlet Su İşleri tarafından yeterli miktarda su verilememektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına, bu mahallelerimizin suyu da belediyemize ait kaynaklarından karşılanmaktadır." dedi.

Yılmaz, bahar mevsiminin gelmesiyle vatandaşın bahçe ekim faaliyetlerine başladığını ifade ederek, "Su problemlerinin yaşanmaması için vatandaşlarımızın duyarlı olmaları ve diğer vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet vermemeleri için bahçe sulama işlemleri sırasında içme suyu sistemimizi kullanmamaları ve alternatif sulama kaynaklarına yönelmeleri önem arz etmektedir. Şimdiden mağduriyet yaşanmaması için emek sarf eden tüm ilçe halkımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan

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