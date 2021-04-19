Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz'dan hizmet pasaportuyla yurt dışına gidenlerin dönmediği iddialarına yalanlama
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Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz'dan hizmet pasaportuyla yurt dışına gidenlerin dönmediği iddialarına yalanlama

Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz'dan hizmet pasaportuyla yurt dışına gidenlerin dönmediği iddialarına yalanlama
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Yerköy ilçesi Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, hizmet pasaportuyla yurt dışına giden kişilerin geri dönmediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesi Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, hizmet pasaportuyla yurt dışına giden kişilerin geri dönmediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, 15-21 Temmuz 2019 tarihinde, Polonya'da düzenlenen "Folk Festivali" organizasyonuna Türkiye'yi temsilen katılan Yerköy Belediyesi Anadolu Folklor Vakfının dansçı ve müzisyenlerinin yurt dışına çıkmaları için gerekli izinlerin, Yozgat Valiliğinden alındığını belirtti.

Polonya'daki organizasyona katılan folklor ekibinin yarışmada festival birincisi olarak Türkiye'ye eksiksiz döndüğünü aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Polonya'da düzenlenen bu festival için ilçemiz ve Yerköy Belediye Başkanlığımız adına ne şahsım ne de kurumumuzla ilgili hiçbir kişi söz konusu grupla birlikte yurt dışına çıkmamış ve bu vakıftan Yerköy Belediyesinin hiçbir maddi talebi ve kazancı olmamıştır. Söz konusu folklor ekibimiz, ülkemize döndükten sonra Kırşehir Valiliği ve Belediyesinin birlikte düzenlemiş oldukları Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kırşehir Cacabey Meydanı'nda bir gösteri düzenlemişlerdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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