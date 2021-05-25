Yerköy Belediye Başkan Ferhat Yılmaz, çalışmaları inceledi
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Yerköy Belediye Başkan Ferhat Yılmaz, çalışmaları inceledi

Yerköy Belediye Başkan Ferhat Yılmaz, çalışmaları inceledi
Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçe merkezinde yapımına başlanan üç boyutlu kilitli parke taş döşeme çalışmaları yerinde inceledi.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçe merkezinde yapımına başlanan üç boyutlu kilitli parke taş döşeme çalışmaları yerinde inceledi.

Müteahhit firma yetkililerinden bilgi alan Yılmaz, gazetecilere ilçe merkezindeki ara cadde ve sokakların tamamına üç boyutlu parke taş döşeneceğini söyledi.

Yılmaz, Haşim Kılıç Mahallesi'nde bulunan cadde ve sokakların, 12 bin metrekare üç boyutlu baklava dilimli parke taş döşeme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Çalışmalar sırasında cadde ve sokaklarda bulunan kanalizasyon rögarları temizlendi, çalışmalar bittikten sonra cadde ve sokaklarımız modern bir görünüme kavuşacaktır. Şimdiden ilçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan

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