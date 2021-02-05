Yerköprü Şelalesi'nde mangala izin verilmeyecek
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Yerköprü Şelalesi'nde mangala izin verilmeyecek

05.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:58
Yerköprü Şelalesi'nde mangala izin verilmeyecek

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, çevresinde doğal dokuya uygun olarak yaptığı düzenlemeler yaptığı Hadim Yerköprü Şelalesi'nin doğal yapısına ve çevresine zarar verilmemesi için mangal yakılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, çevresinde doğal dokuya uygun olarak yaptığı düzenlemeler yaptığı Hadim Yerköprü Şelalesi'nin doğal yapısına ve çevresine zarar verilmemesi için mangal yakılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Yerköprü Şelalesi'nin başta bahar ve yaz ayları olmak üzere her mevsim muhteşem güzelliğiyle doğaseverlerin çekim merkezi haline geldiği bildirildi.

Bu kapsamda doğal yapıya, yeşil dokuya zarar verilmemesi ve mangal dumanıyla hoş olmayan görüntülerin ortaya çıkmaması için bölgede mangal yakılmasına izin verilmemesi kararlaştırıldı.

Açıklamada, "İçinde bulunduğumuz salgın şartlarında zaten yeşil alanlarda mangal yapılamasına müsaade edilmezken, bundan böyle Yerköprü Şelalesi'nde kalıcı olarak mangal yapılamayacak." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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