Yerköprü Şelalesi bölgesinde çökme riski

04.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:35

KONYA 'nın Hadim ilçesinde 'gizli cennet' olarak bilinen Yerköprü Şelalesi'nin yakınındaki tepelik ve yamaçlık alanda çökme riski bulunuyor. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Arif Delikan, bölgede yaklaşık 50 metre uzunluğunda yarıklar olduğunu ve acilen önlem alınması gerektiğini söyledi.

Göksu Nehri'nin yatağında bulunan Yerköprü Şelalesi, doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi de bölgeyi turizme kazandırmak için çevre düzenlemesi yapıyor. Yapılan çalışmalar son günlerde sosyal medyada tartışılırken şelalenin kuzeyinde, kamelyaların yapıldığı alanın üstündeki yaklaşık 50 metre uzunluğunda yarıkların bulunduğu tepelik ve yamaç alan ise çökme riski taşıyor. O bölgede çeşitli bilimsel araştırmalar yapan Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Arif Delikan, Yerköprü Şelalesi'nde Göksu Nehrinden akan su ile Karasu olarak bilinen kaynak suyunun birleştiğini belirtti. Delikan, "Göksu Nehri'nden akan su, o bölgede düden değimiz tünelin içinden geçiyor. Üstte ise Karasu dediğimiz, karstik bir faydan su akıp, aşağı dökülüyor. Şelalenin oluştuğu noktada ise iki su birleşip vadiye akıyor" dedi.

Şelalenin yakınında yarıkların oluştuğu tepelik alanın çökme riski taşıdığını ifade eden Delikan, şunları söyledi: "Bu alan fosil tufa çökeli oluşumlu bir alan ve yaklaşık 150 bin yıl önce oluşmuş. Bu tufalar da yamaç boyunca çatlaklıklar oluşabiliyor. Çünkü atlarında geniş mağaralar var. Çökmenin ne zaman olabileceği belli değil. Bölgede sismik hareketlenme olabilir ve bunlar tetikleyebilir. Yağış da tetikleyebilir. Zaman belli olmadığı için de mesire yeri yapıldıktan sonra orada piknik yapan insanların üzerine çökebilir. Parça olarak da çökebilir, tümü kütle halinde de çökebilir. Çünkü bunun örnekleri vadi içinde var."Çökme riski bulunan alanın uzman eşliğinde kontrollü olarak yıkılabileceğini ifade eden Delikan, "O bölgeleye ya insanların girmemesi sağlanacak, ya da o alanın kontrollü olarak yıkılması sağlanacak. Aynı Sürmene'de olduğu gibi düşebilme potansiyeli olan kayalıkların düşürülmesi gibi, yıkılarak önlem alınması gerekiyor" diye konuştu. Yöre halkından doğasever Hasan Hüseyin Kahraman da "Kayadaki yarığın ilk başlangıç yeri yaklaşık yarım metre büyüklüğünde. Bölgemizde çok büyük bir yağış olursa, bu kaya buradan düşebilir ve aşağıda yapılan kamelyalar ve şelalemiz tehdit altına girer. Yarılan kayanın uzunluğu neredeyse 70 metreye varıyor. Gelsinler tüm yetkililer, öncelikle burayı bir incelesinler" dedi.

Kaynak: DHA

- Konya