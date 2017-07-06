Yerköprü Şelalesi Bisikletçileri Ağırladı
Mersin'in Mut ilçesinde yeşilliklere bürünmüş derin bir vadi içindeki görüntüsüyle izleyenleri adeta büyüleyen ve binlerce turistin uğrak yeri olan Yerköprü Şelalesi, "Bolkarlar Bisiklet Şenliği" kapsamında 700 kilometre pedal çeviren bisikletçileri ağırladı.
Mersin'in Mut ilçesinde yeşilliklere bürünmüş derin bir vadi içindeki görüntüsüyle izleyenleri adeta büyüleyen ve binlerce turistin uğrak yeri olan Yerköprü Şelalesi, "Bolkarlar Bisiklet Şenliği" kapsamında 700 kilometre pedal çeviren bisikletçileri ağırladı.
Göksu Nehri'ni besleyen Ermenek Çayı'nın yıllardır topraktaki aşındırma etkisi sonucu oluşan ve Mut ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Yerköprü Şelalesi, bisikletçilere ev sahipliği yaptı.
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Bisiklet Topluluğunca, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün desteğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Bolkarlar Bisiklet Şenliği" kapsamında, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Konya'daki üniversitelerden 65 bisikletçi Karaman'dan yola çıktı.
Mut ilçesine bağlı Yerköprü Şelalesi'ne kadar 700 kilometre pedal çeviren bisiklet tutkunları, şenliği muhteşem manzara eşliğinde yüzerek sonlandırdı.
"Yerköprü Şelalesi saklı cennetlerden"
MEÜ Bisiklet Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Nüzhet Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenliği son 2 yıldır Orman ve Su İşleri Bakanlığı desteğinde sürdürdüklerini söyledi.
Şenliği Karaman'dan başlayıp Mut ilçesindeki tabiat anıtı Yerköprü Şelalesi'nde tamamladıklarını belirten Türker, şunları kaydetti:
"Şenlikte 5 gün boyunca 700 kilometre pedal çevirip, yorgunluğumuzu Yerköprü Şelalesi'ni gezdikten sonra soğuk sularda oyunlar oynayıp yüzerek attık. Yerköprü Şelalesi mutlaka gezilmesi gereken saklı cennetlerden. Biz geçen yıl da şenliği Çamlıyayla ilçesindeki Kadıncık Vadisi'nde yapmıştık. Şenliğe Mersin dışından katılan davetlilerimize bölgemizin güzelliklerini de tanıtarak, bir bakıma turizm elçiliği yapıyoruz." diye konuştu.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Mersin Şube Müdürü Ahmet Çörtük de etkinlikle birlikte amacın başta Yerköprü Şelalesi olmak üzere bölgedeki tarihi ve kültürel değerlerin tanıtılması olduğunu dile getirdi.
Mersin'de tabiat anıtı birçok eserin olduğunu vurgulayan Çörtük, "Tabiat anıtlarının tanıtımını bu tür etkinliklerle sağlıyoruz. Mersin Üniversitesi Bisiklet Topluluğu gerçekleştirdiği etkinlikle, tarihi ve doğal güzelliği, tabiat anıtı ve cazibe merkezi olan Yerköprü Şelalesi'nin tanıtımına da katkı sunuyor. Yerköprü Şelalesi'ni görmeleri amacıyla tüm doğaseverleri buraya davet ediyoruz." dedi.
Ahmet Çörtük, topluluk üyelerinin bisikletleriyle köprüden geçip şelaleye kadar pedal çevirerek doğanın güzelliğine şahit olduklarını da sözlerine ekledi.