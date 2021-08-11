Yerinden çıkan tırın dorsesi kamyonla çarpıştı: 1 ölü
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Yerinden çıkan tırın dorsesi kamyonla çarpıştı: 1 ölü

Yerinden çıkan tırın dorsesi kamyonla çarpıştı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da seyir halindeki tırın dorsesi yerinden çıkıp karşı yönden gelen kamyonla çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da seyir halindeki tırın dorsesi yerinden çıkıp karşı yönden gelen kamyonla çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Güzeldere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir zincir markete ait Metin Gençşaşmaz idaresindeki 34 JC 7505 plakalı çekiciye bağlı iki dorseden biri olan 34 JC 5396 plakalı dorse yerinden çıkarak karşı yönden gelen Mustafa Kaburga yönetimindeki 61 K 11904 plakalı taş yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan kamyon sürücüsü Mustafa Kaburga 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tırın dorsesindeki malzemeler ise yola saçıldı. Kamyon sürücüsü Mustafa Kaburga yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Yerinden çıkan tırın dorsesi kamyonla çarpıştı: 1 ölü
Yerinden çıkan tırın dorsesi kamyonla çarpıştı: 1 ölü
Yerinden çıkan tırın dorsesi kamyonla çarpıştı: 1 ölü
Yerinden çıkan tırın dorsesi kamyonla çarpıştı: 1 ölü
Yerinden çıkan tırın dorsesi kamyonla çarpıştı: 1 ölü
Yerinden çıkan tırın dorsesi kamyonla çarpıştı: 1 ölü
Yerinden çıkan tırın dorsesi kamyonla çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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