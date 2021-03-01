Yerinde Karar Dönemi nedir? Hangi illerde Yerinde Karar Dönemi uygulanacak 2021? Yerinde Karar Dönemi haritası belli oldu mu?

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok alanlarda tedbirler alındı ve kısıtlamalar getirildi. Yerinde karar dönemi için gözler kabine toplantısına çevrildi. 1 Mart tarihinde gerçekleştirilecek kabine toplantısında yerinde karar dönemi ile ilgili sonuçların çıkması bekleniyor. Peki yerinde karar dönemi nedir ve hangi illerde başlayacak?

Yerinde karar dönemi ile ilgili ayrıntılar gündemde merak konusu. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok alanlarda tedbirler alındı ve kısıtlamalar getirildi. Yerinde karar dönemi için gözler kabine toplantısına çevrildi. 1 Mart tarihinde gerçekleştirilecek kabine toplantısında yerinde karar dönemi ile ilgili sonuçların çıkması bekleniyor. Peki yerinde karar dönemi nedir ve hangi illerde başlayacak? Yerinde Karar Dönemi nedir? Hangi illerde Yerinde Karar Dönemi uygulanacak 2021? Yerinde Karar Dönemi haritası belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde…

YERİNDE KARAR DÖNEMİ NEDİR?

Aslıhan Altay Karataş'ın haberine göre; Bakanlığın açıkladığı verilere göre, 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 35'in altında kalan orta ve düşük risk grubundaki 30 il ve bu illerde yaşayan yaklaşık 24 milyon nüfus, normalleşmeye en yakın konumda. Özellikle ilk etapta 5 il 'Yerinde Karar' döneminin başlayacağı ilk iller olacak.

DÜŞÜK RİSKLİ 5 İL (100 binde 10'un altında olanlar mavi renk)

Batman 8.71- Nüfus: 620 bin 278

Hakkari 3.21- Nüfus: 280 bin 514

Iğdır 10.43 - Nüfus: 201 bin 314

Şırnak 3.91- Nüfus: 537 bin 762

Muş 8.51 -Nüfus: 411 bin 117

Toplam: 5 il (2 milyon 50 bin 985 nüfus)

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, koronavirüs pandemisinde "yerinde karar" döneminin başlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Yavuz, İstanbul'daki son durumu da değerlendirdi ve "İstanbul, ilçeler arası nüfus geçişinin çok fazla olduğu bir il. Bu nedenle açılmalarla ilgili kararlar, ilçe değil il bazında alınmalı. Son bir haftadır test pozitiflik oranları ve vaka sayısında bir artış gözlüyoruz. Bu nedenle İstanbul'da tam açılma için henüz erken" dedi.

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COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL